Spettacolo, emozioni e grandi temi al saggio di fine anno dell’Associazione Arte Danza di Laura e Mirella Rapisarda

Una serata ricca di talento, arte e riflessione ha conquistato il pubblico del Nelson Mandela di Misterbianco.

MISTERBIANCO – Una grande festa della danza, dell’arte e dell’espressione artistica ha caratterizzato il saggio di fine anno scolastico 2025/2026 dell’Associazione Arte Danza diretta da Laura e Mirella Rapisarda.

L’evento si è svolto presso il Teatro Nelson Mandela di Misterbianco, dove allieve e allievi di tutte le età hanno portato in scena uno spettacolo coinvolgente e ricco di emozioni, frutto del lavoro svolto durante l’intero anno accademico.

Sul palcoscenico si sono alternati ballerini dai corsi di danza gioco fino ai livelli più avanzati e professionali, dando vita a un viaggio artistico che ha attraversato diversi stili e tematiche.

Le coreografie hanno spaziato da argomenti leggeri e spensierati a temi di forte impatto sociale e culturale. Tra i momenti più apprezzati, gli omaggi a grandi protagonisti dello spettacolo italiano come Fred Buscaglione, capaci di riportare in scena atmosfere senza tempo attraverso musica e danza.

Non sono mancati riferimenti all’attualità, con coreografie dedicate al tema della comunicazione nell’era moderna e all’utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici che caratterizzano la vita quotidiana delle persone.

Particolarmente intensa anche l’interpretazione di temi più complessi e delicati, come quello della pazzia, affrontato attraverso una coreografia ispirata alla fiction “Le Libere Donne”, che ha saputo emozionare e far riflettere il pubblico presente.

Ampio spazio è stato dedicato inoltre ai diversi linguaggi della danza, con esibizioni di hip hop, latino-americano e danza contemporanea, dimostrando la versatilità e la preparazione degli allievi.

Lo spettacolo ha celebrato anche il grande repertorio classico con la messa in scena di celebri estratti dal balletto “Don Chisciotte”, senza dimenticare altri capolavori della danza internazionale come “Union Jack” e “Stars and Stripes”.

Una serata che ha confermato ancora una volta il valore educativo e culturale della danza, capace di unire tecnica, passione e capacità comunicativa, regalando al pubblico applausi, emozioni e momenti indimenticabili.

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