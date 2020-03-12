LA GIOVANE PATERNESE FRANCESCA GIUFFRIDA CAMPIONE A "L’EREDITÀ

La nuova campionessa del famoso programma televisivo è di Paternò si chiama Francesca Giuffrida.Nel popolare quiz televisivo a premi che va in onda su Rai Uno nella fascia pre-serale, prima del telegi...

La nuova campionessa del famoso programma televisivo è di Paternò si chiama Francesca Giuffrida.

Nel popolare quiz televisivo a premi che va in onda su Rai Uno nella fascia pre-serale, prima del telegiornale, Francesca, 22 enne Paternese, studentessa d'Ingegneria edile ed architettura all'universita di Catania, si è aggiudicato la puntata eliminando in serie tutti gli altri concorrenti, arrivando fino all’ultimo quiz e cadendo, purtroppo, sulla "ghigliottina".

Una volta arrivata alla ‘ghigliottina’, la giovane concorrente non ha trovato la parola misteriosa nascosta dietro ai cinque indizi dal valore di quasi 7 mila euro, la parola che avrebbe messo insieme tutti gli indizi era "agenda". Francesca, è andata vicino alla soluzione, ma la parola da lei scritta: "carta", non era quella esatta.

Francesca ritornerà stasera per riconfermasi campionessa.