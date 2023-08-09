LA GUARDIA DI FINANZA SEQUESTRA A GIARRE CIRCA 70.000 PRODOTTI NON SICURI

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli a contrasto della commercializzazione di prodotti illegali e potenzialmente pericolosi per la salute de...

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli a contrasto della commercializzazione di prodotti illegali e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, hanno sequestrato a Giarre circa 70.000 prodotti di vario genere, tra i quali bigiotteria e prodotti di merceria utilizzati nel confezionamento di bomboniere e pacchetti regalo.

In particolare, nel corso dell’intervento eseguito presso un punto vendita sito in Giarre gestito da un imprenditore di nazionalità cinese, le Fiamme Gialle della Compagnia di Riposto hanno individuato diversi prodotti, per la maggior parte accessori per capelli, articoli da regalo, stickers adesivi e altro materiale privo degli standard di sicurezza previsti dai regolamenti della Comunità Europea, che venivano venduti senza l’indicazione del Paese d’origine, dell’importatore, dei materiali impiegati, delle indicazioni minime di sicurezza, della destinazione d’uso nonché delle istruzioni in lingua italiana, così da costituire un grave rischio per la salute del consumatore.

Le attività della Guardia di Finanza eseguite nel settore della ‘‘tutela del mercato dei beni e dei servizi’’ si pongono a tutela del consumatore che può essere talora indotto ad acquistare, inconsapevolmente, prodotti “non sicuri” venduti a prezzi più competitivi di quelli praticati dagli imprenditori commerciali che operano nella legalità avvalendosi di canali regolari di distribuzione, in danno alle regole del mercato concorrenziale.

Al titolare dell’impresa, segnalato alla Camera di Commercio, sono state notificate sanzioni amministrative fino ad un massimo di 25.823,00 euro. La Guardia di Finanza continuerà a vigilare in tutta la Provincia, perseguendo ogni forma di speculazione sui prezzi di vendita e sulla sicurezza dei prodotti commercializzati, a tutela del mercato e della salute pubblica.