La guerra dei numeri: “Quanti sono i paternesi che pagano i Passi carrabili?”

Una interrogazione presentata da tre consiglieri: e, sul piatto, finisce ancora la questione dell’Addizionale Irpef

95047.it Sono ancora i numeri a tenere banco: cifre legate alle casse comunali. E, questa volta indirettamente, la questione è sollevata a proposito dei passi carrabili. In una interrogazione che verrà esternata in consiglio alla prima seduta utile, i consiglieri Messina, Fallica e Furnari chiedono di verificare se esista o meno una sorta di censimento legato a chi effettivamente paga la tassa sui passi carrabili.

“Vogliamo capire se esiste un elenco certificabile e documentabile di quanti siano i passi carrabili ed i loro titolari con l’onere economico assegnato a ciascuno - spiega il consigliere Ezio Messina - ; se risulti alle poste di bilancio un equivalente corrispondente introito al loro numero e se risulta al Comune di Paternò la quantità di presenza non autorizzata di passi carrabili illegittimi, e in tal caso quali provvedimenti sono stati intrapresi”.

Ed ancora: “Perché, una volta attestato che da parte dei possessori non si corrisponda il pagamento di quando dovuto, vogliamo verificare se i passi carrabili siano stati revocati o ritirati i contrassegni di divieto di sosta. E’ facilmente deducibile come sia possibile che l’esposizione del cartello di passo carrabile possa essere improprio arrecando, oltre ad un eventuale abuso, anche un mancato introito per l’ente della tassa dovuta, contribuendo ad appesantire ulteriormente il traffico cittadino il quale è alla continua ricerca di un posto per sostare. Tutto ciò è richiesto e finalizzato alla possibilità di concertare insieme a tutti gli uffici di competenza e al consiglio comunale tutto la ridurre l’addizionale Irpef, ad oggi gravante indiscriminatamente allo 0,8 per mille su tutti i redditi dei cittadini con rendita maggiore di dieci mila euro”.