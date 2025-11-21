La “leonessa” di Paternò va in semifinale: Delia Buglisi supera il ballottaggio e continua la corsa a X Factor 2025

Va in semifinale a X Factor 2025 Delia Buglisi, 26 anni, paternese, una delle voci più sorprendenti e riconoscibili di questa edizione del talent di Sky.La giovane artista Paternese continua a dimostr...

Va in semifinale a X Factor 2025 Delia Buglisi, 26 anni, paternese, una delle voci più sorprendenti e riconoscibili di questa edizione del talent di Sky.

La giovane artista Paternese continua a dimostrare carisma, versatilità e una capacità unica di fondere tradizione siciliana e arrangiamenti moderni.

Accede alla semifinale anche Roberta “Rob” Scandurra, 20 anni, di Trecastagni, che prosegue un percorso sempre più convincente all’interno del programma.

Delia, la “leonessa” di Paternò: qualificazione sofferta ma meritata

A sorpresa, la “leonessa” di Paternò è riuscita a strappare il pass per la semifinale per il rotto della cuffia. Arrivata al quinto Live con i favori del pronostico, si è ritrovata a dover affrontare il ballottaggio finale contro Viscardi, ultimo classificato della prima manche.

Il televoto l’ha messa a rischio, ma i giudici non hanno avuto dubbi: la forza interpretativa, la personalità e l’identità artistica di Delia hanno prevalso.

Un percorso sempre caratterizzato da scelte coraggiose e mashup originali – spesso cantati anche in siciliano – che l’hanno resa una delle concorrenti più interessanti dell’edizione.

L’ultimo medley presentato, “Llorona” di Chavela Vargas e “Barrio” di Mahmood, è stato potente e scenografico, seppur giudicato da qualcuno più “ripetitivo” rispetto alle sue esibizioni passate. Resta comunque una performance di alto livello, che ha confermato il valore dell’artista.

Le due artiste catanesi, Delia Buglisi e Rob Scandurra, stanno portando in alto il talento della provincia di Catania.

Non solo risultati personali, ma una rappresentanza forte e autentica della scena musicale siciliana sul grande palco nazionale.

La competizione ora entra nella fase decisiva: semifinali, ultimi brani, ultime scelte.

Delia e Rob hanno dimostrato carattere e maturità artistica e sembrano pronte a giocarsi ogni carta fino all’ultimo.

La finale di X Factor 2025 si terrà il 4 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli: il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.