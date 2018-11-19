LA MAFIA NELLA GESTIONE DEI PASCOLI: BLITZ NEI NEBRODI CON 15 ARRESTI

Nella mattinata odierna personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna ha dato esecuzione a n. 15 ordinanze cautelari emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribu...

Nella mattinata odierna personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna ha dato esecuzione a n. 15 ordinanze cautelari emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, nell’ambito di attività di indagine coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta ed eseguite dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Nicosia. Agli indagati sono stati contestati a vario titolo il delitto di turbata libertà degli incanti commesso con l’aggravante del metodo mafioso, avvalendosi della forza intimidatrice derivante dall’appartenenza di essi indagati all’organizzazione mafiosa “Cosa Nostra”, ed in particolare della famiglia mafiosa operanti nella zona dei Nebrodi, nonché quello di abuso d’ufficio.

Il provvedimento restrittivo rappresenta l’epilogo di una complessa ed articolata attività investigativa (condotta sia con l’ausilio di attività tecniche sia mediante analisi di documentazione ed accertamenti patrimoniali) che ha permesso di acclarare una vasta infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso nell’aggiudicazione dei pascoli demaniali del Parco dei Nebrodi, finalizzata al conseguimento di contributi comunitari nel corso degli anni per importi milionari. Le irregolarità rilevate fanno riferimento ad una gara pubblica, bandita nel 2015 dall’Azienda Speciale “Silvo Pastorale” del Comune di Troina, finalizzata all’affidamento – mediante licitazione privata con il metodo delle offerte segrete – di n. 16 (sedici) lotti pascolivi.

In particolare, è emerso che i soggetti destinatari dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, hanno ottenuto l’aggiudicazione dei pascoli mediante la presentazione di offerte segrete con aumento minimo rispetto a quelle fissate a base d’asta dall’Azienda Silvo Pastorale di Troina. Le offerte in parola erano state eseguite generalmente in aumento di un solo euro, indice inequivocabile che le offerte “segrete” – fossero state, nella realtà dei fatti, concordate e pianificate a monte, vanificando i meccanismi di regolare concorrenza del mercato, con corrispondente danno per l’ente pubblico concedente. Gli indagati, tutti imprenditori agricoli, con la connivenza del direttore pro-tempore dell’Azienda Silvo-Pastorale, hanno di fatto monopolizzato le procedure negoziali, scoraggiando l’accesso alle stesse ad altri soggetti in “regola” e con fondate aspettative di aggiudicazione della gara pubblica, ricorrendo al metodo mafioso e alla forza intimidatrice. Dalle indagini è emerso inoltre che il Direttore tecnico pro-tempore del menzionato ente pubblico, nello svolgimento delle funzioni proprie dell’incarico, favoriva l’aggiudicazione dei lotti pascolivi in gara a beneficio degli odierni co-indagati, lo stesso infatti, nonostante fosse in vigore il cosiddetto “Protocollo Antoci”, richiedeva in ritardo, e solo dopo la stipula dei contratti, apposita Informativa Antimafia alla Prefettura competente, la quale all’esito degli accertamenti, certificava attraverso l’emanazione di un’Interdittiva Antimafia, l’appartenenza e/o la vicinanza degli indagati ad organizzazioni criminali di stampo mafioso. Una volta emanata l’Interdittiva Antimafia, il direttore tecnico pro-tempore avviava con colpevole ritardo le procedure per la rescissione dei pascoli. Tale ritardo consentiva agli odierni indagati comunque la percezione illecita di contributi comunitari per importi pari a 3 milioni di euro.

Sono stati complessivamente emessi:

n. 7 provvedimenti che hanno disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di

Sebastiano FOTI BELLIGAMBI, nato a San Teodoro (ME) nel 70

Federica PRUITI, nata a Bronte (CT) nel 78

Giuseppe FOTI BELLIGAMBI, nato a San Teodoro (ME) nel 72

Vita CAVALLARO, nata a Bronte (CT) nel 80

Anna Maria DI MARCO, nata a San Teodoro (ME) nel 77

Giovanni FOTI BELLIGAMBI, nato a Bronte (CT) nel 94

Angioletta TRISCARI GIACUCCO, nata a Cesarò (ME) nel 77

n. 7 provvedimenti che hanno disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia agli arresti domiciliari nei confronti di:

Salvatore ARMELI IAPICHINO, nato a Tortorici (ME) nel 66

Sebastiana BEVACQUA, nata a Tortorici (ME) nel 45

Maria CANTALI, nata a Catania (CT) nel 59

Giuseppe LUPICA INFIRRI, nato a Tortorici (ME) nel 54

Santo COMA, nato a Bronte (CT) nel 79

Salvatore LUPICA INFIRRI, nato a Sant’Agata di Militello nel 80

CALDERARO Silvestra, nata a San Teodoro (ME) nel 45

n. 1 provvedimento impositivo della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di:

Antonio CONSOLI, nato a Catania (CT) nel 74.

Nell’attività di esecuzione sono stati impiegati circa 100 militari della Guardia di Finanza, con l’ausilio di personale specializzato Anti Terrorismo Pronto Impiego, nonché unità del servizio aereo del Corpo. Unitamente alla esecuzione dei provvedimenti restrittivi sono tuttora in corso di svolgimento attività di perquisizioni locali-domiciliari nei confronti dei soggetti indagati.