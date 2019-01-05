95047

LA MAGIA DELLA NEVE A PATERNO', LE FOTO DEI NOSTRI LETTORI - FOTOGALLERY

Tutte le foto che i nostri lettori ci hanno inviato della straordinaria nevicata che oggi, 05 Gennaio 2018 ha imbiancato la PaternòInvia le foto a [email protected] oppure al 393 9504777 (whatsapp) , l...

A cura di Redazione Redazione
05 gennaio 2019 16:04
LA MAGIA DELLA NEVE A PATERNO', LE FOTO DEI NOSTRI LETTORI - FOTOGALLERY -
News
Condividi

Tutte le foto che i nostri lettori ci hanno inviato della straordinaria nevicata che oggi, 05 Gennaio 2018 ha imbiancato la Paternò

Invia le foto a [email protected] oppure al 393 9504777 (whatsapp) , le più belle saranno pubblicate.

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047