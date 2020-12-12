LA METROPOLITANA APERTA DI DOMENICA PER IL MESE DI DICEMBRE

In attesa che l’apertura nei giorni festivi della metropolitana di Catania torni ad essere la normalità, dopo la sospensione di tale esercizio a seguito dell’emergenza sanitaria e del corrispondente c...

In attesa che l’apertura nei giorni festivi della metropolitana di Catania torni ad essere la normalità, dopo la sospensione di tale esercizio a seguito dell’emergenza sanitaria e del corrispondente calo vistoso dell’utenza, nelle prossime domeniche 13, 20 e 27 dicembre la metro tornerà ad essere aperta, con prima corsa alle ore 8:30 dal capolinea di Nesima e ultima corsa alle ore 21:00 dal capolinea di Stesicoro. I treni correranno ogni 15 minuti in entrambe le direzioni.

Il provvedimento, piccolo segnale di ripresa, è stato preso anche alla luce dell’attuale alta frequentazione, in particolare, del centro storico, come si è visto già martedì scorso, festa dell’Immacolata, con i quartieri centrali molto affollati e traffico in superficie congestionato. In quell’occasione, la metropolitana era rimasta chiusa.

La Ferrovia Circumetnea raccomanda di attenersi alle consuete regole atte a limitare le possibilità di contagio da Sars-Cov2, rispettando la segnaletica presente nelle stazioni e nei treni.