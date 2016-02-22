La Misericordia si insedia ufficialmente ad "Un nonno per amico"

Una santa messa officiata da padre Alessandro Ronsisvalle ha formalizzato il "trasloco

95047.it Dai locali di via Collegio ai nuovi del centro "Un nonno per amico" di via Alcide De Gasperi. Ieri il taglio del nastro per la nuova sede della Misericordia di Paternó. I locali in uso ai volontari sono quelli del primo piano della struttura (quattro stanze) destinate dal Comune e che daranno modo agli stessi di continuare a svolgere i loro servizi verso il prossimo e contestualmente contribuire, con un aiuto valido, nel supporto agli anziani paternesi che spesso svolgono attività o si recano al Centro.

Una inaugurazione attesa quella di ieri, i volontari infatti gia lo scorso luglio avevano iniziato il "trasloco" dalla sede di via Collegio alla nuova. Circa trenta i componenti dell'associazione presenti con in testa il vice governatore Giuseppe Torcisi. Nel corso del pomeriggio è stata celebrata una Santa Messa da padre Alessandro Ronsisvalle. Presenti tra gli altri autorità civili con in testa il sindaco Mauro Mangano e gli assessori Agostino Borzì e Salvatore Galatá ed il presidente del consiglio comunale Laura Bottino e autorità militari con Antonino La Spina comandante dei vigili urbani e rappresentanti della Guardia di Finanza.

Un momento emozionante per i volontari e che ha coinvolto anche le associazioni locali e le misericordie dell hinteland: presenti infatti esponenti della misericordia di Adrano, Pedara, Belpasso e Ragalna oltre che il presidente provinciale della misericordia Alfredo Distefano.