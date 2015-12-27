La mostra dell'artista Fabio Coniglio al Castello Normanno

Monumenti in musica" sarà la si potrà visitare fino al prossimo 2 gennaio: un connubio tra monumenti, musica e arte

Monumenti in Musica

95047.it “Monumenti in Musica”: è il titolo della mostra d’arte al Castello Normanno di Paternò allestita dall’artista e musicista paternese Roberto Fabio Coniglio ed organizzata sotto l’egida della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, l’Assessorato Regionale per i beni culturali ed ambientali, il Comune di Paternò e Associazione Musicale coro Polifonico Sturm und Drang di Paternò.

La mostra appuntamento di fine ed inizio anno, inaugurata nei giorni scorsi, è stata aperta oggi, mercoledì 30 Dicembre e resterà aperta fino a sabato 2 Gennaio 2016 dalle ore 9.30 alle 12.30 l’ingresso è gratuito; è allestita con fotografie, disegni ed incisioni, connubio tra monumenti, musica e arte, nonchè tentativo d’interazione con il territorio.