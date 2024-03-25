LA NAZIONALE DI BASKET CON SINDROME DI DOWN È CAMPIONE DEL MONDO
L'italbasket con sindrome di Down si laurea campione del mondo per la quarta volta.
In una partita tiratissima dall'inizio alla fine (parziali: 3-5; 6-2; 3-3; 6-7) gli azzurri sono riusciti nell'impresa di vincere il titolo ai Trisome Games, la competizione mondiale per atleti con sindrome di Down. Nonostante il folto pubblico turco a gremire le tribune e qualche svista arbitrale di troppo, i ragazzi di Bufacchi sono stati bravi a imporsi sui padroni di casa.
Un successo, questo ottenuto ad Antalya, su cui si è lavorato molto in questo periodo, una vittoria cercata e voluta dai ragazzi e dallo staff tecnico nazionale.
Questo successo di aggiunge alle 3 manifestazioni mondiali in bacheca e alle 3 europee, a cui si aggiunge la soddisfazione di veder premiato anche Davide Paulis come miglior giocatore del torneo.
La squadra:
Alex Cesca (cap)
Davide Paulis
Andrea Durante
Stefano Barollo
Alessandro Greco
Flavio Fiorini
Francesco Leocata
Andrea Rebichini
Referente Tecnico Nazionale e c.t. Giuliano Bufacchi
Assistenti tecnici: Francesca D'Erasmo e Mauro Dessì