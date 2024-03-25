LA NAZIONALE DI BASKET CON SINDROME DI DOWN È CAMPIONE DEL MONDO

L'italbasket con sindrome di Down si laurea campione del mondo per la quarta volta.In una partita tiratissima dall'inizio alla fine (parziali: 3-5; 6-2; 3-3; 6-7) gli azzurri sono riusciti nell'impres...

In una partita tiratissima dall'inizio alla fine (parziali: 3-5; 6-2; 3-3; 6-7) gli azzurri sono riusciti nell'impresa di vincere il titolo ai Trisome Games, la competizione mondiale per atleti con sindrome di Down. Nonostante il folto pubblico turco a gremire le tribune e qualche svista arbitrale di troppo, i ragazzi di Bufacchi sono stati bravi a imporsi sui padroni di casa.

Un successo, questo ottenuto ad Antalya, su cui si è lavorato molto in questo periodo, una vittoria cercata e voluta dai ragazzi e dallo staff tecnico nazionale.

Questo successo di aggiunge alle 3 manifestazioni mondiali in bacheca e alle 3 europee, a cui si aggiunge la soddisfazione di veder premiato anche Davide Paulis come miglior giocatore del torneo.

La squadra:

Alex Cesca (cap)

Davide Paulis

Andrea Durante

Stefano Barollo

Alessandro Greco

Flavio Fiorini

Francesco Leocata

Andrea Rebichini

Referente Tecnico Nazionale e c.t. Giuliano Bufacchi

Assistenti tecnici: Francesca D'Erasmo e Mauro Dessì