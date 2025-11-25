La Paternese Antonella Raciti domina la 2ª tappa del circuito nazionale di Calisthenics: è 1ª. Ora l’obiettivo è la finalissima

Si è conclusa il , 23 novembre, a Monza la seconda tappa del circuito nazionale di Calisthenics, una delle quattro gare previste prima della grande finalissima che assegnerà il titolo di Campionessa I...

Si è conclusa il , 23 novembre, a Monza la seconda tappa del circuito nazionale di Calisthenics, una delle quattro gare previste prima della grande finalissima che assegnerà il titolo di Campionessa Italiana Assoluta.

A brillare è stata ancora una volta Antonella Raciti, atleta dell’Impal, che ha conquistato un prestigiosissimo 1° posto, confermandosi tra le protagoniste assolute della disciplina.

Questa tappa era particolarmente impegnativa: il regolamento applicato è infatti considerato il più difficile a livello nazionale, con criteri di valutazione più severi rispetto ad altri campionati. Nonostante ciò, l’atleta paternese ha sfoderato una prova tecnica, precisa e di grande carattere, guadagnandosi il gradino più alto del podio.

Per Antonella Raciti ora si apre la fase più importante della stagione:

il prossimo obiettivo è vincere la finalissima e puntare al titolo italiano assoluto.

Una vittoria che, per come sta affrontando questa stagione, non sembra affatto fuori portata.