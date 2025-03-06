LA PATERNESE ANTONELLA RACITI TRIONFA ALLA SKILL CUP 2025 IN SVIZZERA: UN SUCCESSO STORICO NEL CALISTHENICS

Antonella Raciti ha conquistato la scena internazionale vincendo la Skill Cup 2025 in Svizzera, superando atleti provenienti da otto nazioni. Con una performance impeccabile, ha confermato la sua supe...

Antonella Raciti ha conquistato la scena internazionale vincendo la Skill Cup 2025 in Svizzera, superando atleti provenienti da otto nazioni. Con una performance impeccabile, ha confermato la sua superiorità nel Calisthenics, impressionando pubblico e giudici con forza, tecnica ed eleganza.

Già nota per le sue straordinarie esibizioni, Antonella ha affrontato la competizione con determinazione, eseguendo routine perfette e dimostrando il frutto di un intenso lavoro di perfezionamento.

La sua dedizione e il costante impegno l’hanno portata a raggiungere questo importante traguardo, affermandosi tra le migliori atlete della disciplina.

"Il Calisthenics è più di uno sport: è disciplina, forza mentale e continua evoluzione. La Skill Cup è stata una sfida straordinaria e oggi ho dimostrato che, con impegno e passione, si possono raggiungere traguardi incredibili.

Dedico questo successo al mio team, alla mia città e a chi crede nel duro lavoro", ha dichiarato Antonella dopo la vittoria.

Il Calisthenics è una disciplina che combina forza, resistenza e agilità, utilizzando il peso corporeo come unico strumento di allenamento. Le sue specialità comprendono esercizi di pura potenza nel Strength Training, skill avanzate come planche e front lever nello Static Training e spettacolari combinazioni acrobatiche nel Freestyle. Grazie alla sua efficacia e accessibilità, è oggi una delle metodologie di allenamento più apprezzate, contribuendo a migliorare forza, mobilità e controllo del corpo.

Con questa vittoria, Antonella Raciti si conferma tra le migliori atlete di Calisthenics in Europa, un motivo di orgoglio per Paternò e per l’Italia. Il suo percorso continua e il futuro promette nuove sfide e successi.