LA PATERNESE ASIA FINOCCHIARO OSPITE DI ALESSANDRO BORGHESE A “CELEBRITY CHEF”

Cena a dir poco speciale per la Paternese Asia Finocchiaro , che nei giorni scorsi è stata ospite di “Celebrity Chef”, il programma di Alessandro Borghese in onda su Tv8.

Nelle nuove puntate, girate negli spazi del ristorante milanese “AB – Il lusso della semplicità”, il padrone di casa, chef Alessandro Borghese, uno dei volti più amati dal pubblico di TV8, è affiancato in qualità di giudici dalla new entry Riccardo Monco, chef tristellato di Enoteca Pinchiorri di Firenze, uno dei ristoranti italiani più conosciuti al mondo.

A loro il compito di commentare i piatti, esternando dubbi e aspettative.

Durante la gara dovranno preparare il loro miglior menù degustazione, composto da tre portate.

Il vincitore è decretato dal voto dei due giurati e da quello dei commensali, tramite stelle bianche o nere a seconda del colore della casacca da chef indossata dai vip.

E tra i commensali della puntata andata in onda ieri sera, c’era la 25enne paternese, Asia Finocchiaro studentessa all'università Cattolica di Milano in psicologia e marketing , chiamata a valutare le preparazioni delle conduttrici televisive Patrizia Rossetti e Manuela Foliero.