LA PATERNESE AURORA MARIA SCIUTO TRIONFA NELLA TERZA TAPPA DI SERIE C E GUIDA LA SUA SQUADRA VERSO LA SERIE B

La gara di Serie C ZT4 terza tappa si è svolta ieri al Palacasoria, con un risultato eccezionale per Aurora Maria Sciuto, la ginnasta paternese che gareggia con la Fenix Ginnastica Misterbianco. Sciut...

La gara di Serie C ZT4 terza tappa si è svolta ieri al Palacasoria, con un risultato eccezionale per Aurora Maria Sciuto, la ginnasta paternese che gareggia con la Fenix Ginnastica Misterbianco. Sciuto ha conquistato il primo posto in tutte e tre le tappe, garantendo così alla sua squadra la promozione in Serie B.

Le quattro ginnaste partecipanti hanno ottenuto risultati straordinari: Chiara di Franca si è classificata al primo posto nella specialità del cerchio, con un punteggio di 27.500; Giorgia Russo ha dominato nella specialità della palla con un punteggio di 26.950; Aurora Maria Sciuto ha brillato nelle clavette con un punteggio di 27.200; infine, Casola Tosca, in prestito dalla società Opera Roma, ha ottenuto un punteggio di 24.250 nella specialità del nastro.

La squadra ha conquistato il primo posto su 24 squadre partecipanti, un risultato straordinario reso possibile grazie al lavoro svolto sotto la guida del tecnico federale Simona Bevilacqua.