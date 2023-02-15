LA PATERNESE FALLICA PRESENTE AL FESTIVAL DI SANREMO 2023

Ci risiamo! La nostra compaesana Giusy Fallica spicca ancora tra le onicotecniche più influenti del territorio.La incontriamo questa volta al festival di Sanremo, l’evento musicale più atteso dal popo...

Ci risiamo! La nostra compaesana Giusy Fallica spicca ancora tra le onicotecniche più influenti del territorio.

La incontriamo questa volta al festival di Sanremo, l’evento musicale più atteso dal popolo italiano ed europeo. Dove, grazie alla sua bravura, ha avuto modo di interfacciarsi con grandi vips come Matilde Brandi, Manila Nazzaro, Povia ecc.. avendo il piacere di occuparsi delle loro mani per tutta la durata del festival.

Giusy, dopo essere stata intervistata da noi, afferma: “È stata un’esperienza unica, mi ha fatta crescere e vivere ciò che tutti vorrebbero fare almeno una volta nella vita”.

Per la giovane l’opportunità si è presentata grazie ad Oliynyk Olha ed allo sponsor Selavie che ha visto in lei la capacità di saper adempiere ad un compito così importante per la sua carriera in constante crescita.

È stata accolta al festival da un clima di festa ma anche di tanta pressione che ha fatto si che la sua esperienza fosse vissuta al meglio.

Ancora una volta, la comunità Paternese e limitrofa si congratula con una ragazza che cerca di fare della sua passione un vero e proprio punto di forza. Puntando sempre più in alto e portando con lei il nome della nostra amata cttadina.

Longo Elisa