LA PATERNESE GIORGIA CATENA DEL TAEKWONDO MARLETTA CONVOCATA IN NAZIONALE

11 luglio 2018 09:09
LA PATERNESE GIORGIA CATENA DEL TAEKWONDO MARLETTA CONVOCATA IN NAZIONALE -
Sport
Giornata storica per lo sport paternese e per il Centro Sportivo Taekwondo Marletta.
Arriva per Giorgia Catena ad un mese dalla medaglia d’oro vinta al Campionato Italiano Cinture nere di combattimento “Olympic dream Cup 2018” della FITA - FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO, la convocazione con la nazionale Italiana Cadetti.

Il raduno si svolgerà a Mesagne dal 22 Luglio al 1 Agosto 2018 sotto la supervisione del Tecnico della Nazionale.

Si tratta della prima storica convocazione di un atleta di Taekwondo per la provincia di Catania, Giorgia classe 2005 categoria -37 kg cintura nera e atleta del Maestro Tony Marletta,giovane tecnico che non smette di far parlare delle sue imprese sportive in ambito nazionale ed internazionale.

