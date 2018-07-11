LA PATERNESE GIORGIA CATENA DEL TAEKWONDO MARLETTA CONVOCATA IN NAZIONALE
Giornata storica per lo sport paternese e per il Centro Sportivo Taekwondo Marletta.
Arriva per Giorgia Catena ad un mese dalla medaglia d’oro vinta al Campionato Italiano Cinture nere di combattimento “Olympic dream Cup 2018” della FITA - FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO, la convocazione con la nazionale Italiana Cadetti.
Il raduno si svolgerà a Mesagne dal 22 Luglio al 1 Agosto 2018 sotto la supervisione del Tecnico della Nazionale.
Si tratta della prima storica convocazione di un atleta di Taekwondo per la provincia di Catania, Giorgia classe 2005 categoria -37 kg cintura nera e atleta del Maestro Tony Marletta,giovane tecnico che non smette di far parlare delle sue imprese sportive in ambito nazionale ed internazionale.