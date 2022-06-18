LA PICCOLA ELENA UCCISA CON PIÙ DI 11 COLTELLATE INFERTE DALLA MAMMA, NON DECEDUTA SUBITO

Sarebbero state undici le coltellate inferte da Martina Patti, 23 anni, alla figlia Elena del Pozzo, 5 anni, uccisa per cause ancora da appurare. È questo il principale che si apprende da fonti della...

Sarebbero state undici le coltellate inferte da Martina Patti, 23 anni, alla figlia Elena del Pozzo, 5 anni, uccisa per cause ancora da appurare. È questo il principale che si apprende da fonti della Procura sui primi esiti dell’autopsia eseguita sulla bambina.

I colpi alla piccola Elena sono stati inferti con un’arma compatibile con un coltello da cucina, non ancora trovato, e sono stati più di undici. Uno solo è stato letale perché ha reciso i vasi dell’arteria succlavia. Ma la morte della bambina non è stata immediata.

Martina Patti ha confessato il delitto. La donna, durante l’interrogatorio davanti al Gip di Catania, ha ribadito di avere ucciso, da sola, la figlia Elena nel luogo in cui il corpo è stato ritrovato.