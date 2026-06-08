La piccola Marbel nasce sulla SS121, il presidente della Seus: «Orgogliosi del 118 di Paternò»

Le contrazioni diventano improvvisamente più intense: la bambina nasce lungo la Statale 121 grazie all'intervento dell'equipaggio del 118 di Paternò.

Momenti di grande emozione nella notte lungo la Strada Statale 121, in direzione Catania, dove una donna ha dato alla luce la propria bambina prima di riuscire a raggiungere il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Garibaldi Nesima.

La futura mamma era in viaggio verso il nosocomio etneo quando le contrazioni sono diventate sempre più ravvicinate. Nel giro di pochi minuti il travaglio è entrato nella fase finale, rendendo impossibile arrivare in tempo in sala parto. La richiesta di soccorso alla Centrale Operativa 118 della macroarea di Catania è giunta quando il parto era ormai in corso.

Sul posto è intervenuto tempestivamente l'equipaggio della Mike 6 di Paternò, composto dal medico Massimiliano La Spina, dall'infermiere Benedetto Conigliello e dall'autista soccorritore Patrizia Salvà. I sanitari hanno assistito la donna con professionalità, competenza e sangue freddo, accompagnando in sicurezza la nascita della piccola Marbel.

Dopo le prime cure prestate sul luogo dell'evento, mamma e neonata sono state trasferite all'ospedale Garibaldi Nesima di Catania, dove sono state affidate al personale sanitario per tutti i controlli di routine. Le loro condizioni sono buone.

Sulla vicenda è intervenuto anche Riccardo Castro, che ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per l'operato dell'equipaggio del 118.

«La nascita della piccola Marbel rappresenta uno di quei momenti che ricordano il significato più autentico del servizio emergenziale 118. Desidero rivolgere il mio più sincero ringraziamento all'equipaggio della Mike 6 Paternò, intervenuto con professionalità, competenza e umanità durante un evento tanto delicato quanto emozionante.

A nome della Seus 118 Sicilia porgo i migliori auguri di salute e felicità alla piccola Marbel, alla sua mamma e alla sua famiglia. Questa storia testimonia il valore del lavoro che ogni giorno i nostri operatori svolgono con dedizione, pronti a intervenire in ogni circostanza per tutelare la vita e la salute dei cittadini».

Una storia a lieto fine che ha trasformato una corsa in ospedale in un momento indimenticabile e che mette ancora una volta in luce il prezioso lavoro svolto quotidianamente dagli operatori del 118, spesso chiamati a intervenire in situazioni complesse e imprevedibili, dove professionalità e umanità fanno la differenza.