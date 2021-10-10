LA PISTA DA GO-KART SULLA NAVE DA CROCIERA, SARÀ LA PISTA PIÙ LUNGA DEL MONDO

Anche in crociera si può guidare un go-kart. Debutterà nell’estate del 2022, su una nave della Norwegian, la prima pista realizzata su tre livelli e che potrà essere usata mentre si va in mare. L’auto...

Anche in crociera si può guidare un go-kart. Debutterà nell’estate del 2022, su una nave della Norwegian, la prima pista realizzata su tre livelli e che potrà essere usata mentre si va in mare. L’autodromo si estende per circa 420 metri e ha 14 curve.

Può ospitare 15 mezzi contemporaneamente e una sua sezione offre una vista mozzafiato direttamente sul mare aperto.

I go-kart potranno raggiungere i 50 km/h. La compagnia di crociera nordeuropea non è nuova alle piste da go-kart. La prima al mondo è stata realizzata sulla Norwegian Joy, che ha fatto il suo debutto nel 2017, seguita dalle sue navi Bliss, nel 2018, ed Encore nel 2019. Questa, invece, è la più lunga.

La Norwegian Prima è stata realizzata in Italia: è stata varata quest’estate nel cantiere di Fincantieri a Marghera. Nella nave anche il Drop, il primo scivolo a secco “a caduta libera” al mondo alto dieci piani e che porta i passeggeri a scendere giù da uno dei lati della nave con la stessa velocità di un'auto di Formula 1.

La Norwegian Prima (che è in grado di ospitare fino a 3.215 ospiti) dopo il suo anno inaugurale nel Nord Europa (tra i fiordi norvegesi e il Mar Baltico) e un viaggio transatlantico di 12 giorni da Southampton a New York, solcherà, nel 2013 e nel 2024, le acque dei Caraibi occidentali, tra Usa, Messico e Bahamas.