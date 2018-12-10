LA POESIA DI CETTINA CALIÒ. IL 12 DICEMBRE A PALAZZO ALESSI

“A questa generazione vorrei dire: imparate a memoria qualche verso di verità o bellezza. Vi potrà servire una volta nella vita”; noi condividiamo il pensiero di Edgar Lee Masters perché, come ci inse...

“A questa generazione vorrei dire: imparate a memoria qualche verso di verità o bellezza. Vi potrà servire una volta nella vita”; noi condividiamo il pensiero di Edgar Lee Masters perché, come ci insegna Cettina Caliò, la poesia è esperienza ed è un modo altro di vedere le cose. Ci farà piacere, amici, avervi a Palazzo Alessi il 12 dicembre alle ore 18.00.

La Forma detenuta è il quinto libro di Cettina Caliò, che figura – con i suoi testi – su riviste e antologie letterarie, e negli anni ha ottenuto significativi riconoscimenti in ambito nazionale.

“Uno dei tratti più affascinanti di queste poesie è la capacità di partire sempre dalla materia viva dei giorni per alzare con uno scarto veloce l’occhio al tutto e al niente che indaghiamo ogni momento” (dalla prefazione di Mauro Mangano).

Il libro di Cettina Caliò è acquistabile presso la libreria Gulisano di Paternò, e on-line sul sito IBS e sul sito della Casa editrice Le Farfalle, qui di seguito il link di quest’ultima.

“Sono certo, certissimo, che una persona che legge poesia si fa sconfiggere meno facilmente di una che non la legge”, J.Brodskij

