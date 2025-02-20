LA POLIZIA DI STATO ESEGUE CONFISCA DI BENI A DUE AFFILIATI DEL CLAN “CAPPELLO”

La Polizia di Stato ha notificato il decreto di confisca di 1° grado, emesso dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione, nei confronti di Lombardo Giuseppe Salvatore di anni 57 e del fig...

La Polizia di Stato ha notificato il decreto di confisca di 1° grado, emesso dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione, nei confronti di Lombardo Giuseppe Salvatore di anni 57 e del figlio Lombardo Salvuccio Junior di anni 30, in atto detenuti, ritenuti intranei al clan “Cappello”.

Il provvedimento ablatorio notificato, che conferma la misura di prevenzione patrimoniale congiuntamente proposta dal Procuratore Distrettuale della Repubblica di Catania e dal Questore di Catania ed eseguita nel novembre del 2022, ha permesso di confiscare: sette immobili ubicati in questo capoluogo, tra i quali una lussuosa villa in località Villaggio Ippocampo di Mare ed un maneggio “abusivo”; quattro ditte individuali una delle quali operanti nel settore della torrefazione e nel commercio del caffè; una ditta individuale attiva nel settore del commercio dei fiori, esercitata con stazionamento permanente, nell’area antistante il cimitero monumentale di Catania e, storicamente, gestita dalla famiglia Lombardo.

Sono stati, infine, confiscati anche quattro cavalli, già affidati ad un allevamento sedente fuori provincia.

Il valore dei beni confiscati è ingente. Per entrambi i destinatari del provvedimento in questione, il Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione – ha, altresì, disposto a loro carico la misura di prevenzione personale della Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre e mesi sei con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Tale ulteriore provvedimento preventivo deriva anche dalla, oramai, documentata pericolosità sociale dei destinatari, desunta dai loro numerosi precedenti di polizia e dalle condanne, anche definitive, per associazione mafiosa.