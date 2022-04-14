LA POLIZIA FA IRRUZIONE E INTERROMPE IL CONCERTO CONTRO LA GUERRA DEL PIANISTA ALEKSEJ LJUBIMOV

La polizia di Mosca ha interrotto un concerto del pianista Aleksey Lyubimov e della cantante Yana Ivanilova al centro culturale Rassvet.Il programma della serata includeva brani del compositore ucrain...

La polizia di Mosca ha interrotto un concerto del pianista Aleksey Lyubimov e della cantante Yana Ivanilova al centro culturale Rassvet.

Il programma della serata includeva brani del compositore ucraino contemporaneo Valentin Silvestrov. Il motivo ufficiale dell'intervento delle forze dell'ordine è stato un allarme anonimo lanciato sulla presenza di una bomba nella struttura, ma Lyubimov non ha creduto a questa versione e ha sfidato gli agenti continuando a suonare l'ultimo brano di Lyubimov nonostante due agenti lo stessero invitando a smettere.

Il suo gesto, le cui immagini hanno fatto il giro della rete, è stato accolto da un forte applauso da parte dei presenti.