LA POLIZIA INCONTRA GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO “DON BOSCO” DI SANTA MARIA DI LICODIA

Nell’ambito dei progetti di educazione stradale, gli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Randazzo, hanno tenuto un incontro formativo sul tema “Sicurezza Stradale” presso la Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco” di S.M. di Licodia rivolto agli alunni delle classi terze.

L’iniziativa, alla quale hanno partecipato circa 90 bambini, ha catturato la loro attenzione sull’importanza del rispetto delle regole, fondamentale per garantire la sicurezza stradale e del senso di responsabilità necessario quando ci si mette alla guida.

Fondamentale è stato far comprendere loro che non bisogna mai abbassare la guardia, magari per guardare il telefonino o volgere lo sguardo altrove, perché distrarsi, solo anche per pochi secondi, spesso non concede una seconda possibilità.

L’incontro ha visto gli alunni fortemente interessati anche durante la visione di alcuni video che raccolgono le testimonianze di ragazzi, coinvolti in incidenti stradali, che hanno raccontato la loro drammatica esperienza.