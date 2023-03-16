LA POLIZIA MUNIPALE DI ACIREALE ACQUSTA IL DRONE PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO
Un drone è stato acquistato dalla Polizia Municipale di Acireale (Catania), che ha anche provveduto a formare alcuni agenti, che hanno già conseguito il brevetto per l'utilizzo del dispositivo, dotato...
Un drone è stato acquistato dalla Polizia Municipale di Acireale (Catania), che ha anche provveduto a formare alcuni agenti, che hanno già conseguito il brevetto per l'utilizzo del dispositivo, dotato di batterie ad alta durata che garantiscono interventi prolungati, un obiettivo ad altissima risoluzione, sensori di controllo e un sistema gps con tolleranza bassissima.
Lo rende noto il Comune di Acireale, sottolineando come "il drone anche da una quota di 70 metri di altezza può leggere un numero di targa: un'azione questa, volta a garantire il rispetto delle regole e la sicurezza dei cittadini".
"Le immagini, georeferenziate, potranno essere particolarmente efficaci - continua la nota - nell'azione contro l'abusivismo edilizio, in interventi che richiedono la verifica di luoghi altrimenti inaccessibili e nel controllo del territorio".
(ANSA).