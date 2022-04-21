LA POLVERE DEL SAHARA SU PATERNÒ PIOVE SABBIA
Piove sabbia sulla città di Paternò.Una strana sabbiolina rossa ha ricoperto auto, motorini, bici e balconi dei Paternesi e non solo. Di cosa si tratta? «È una nube rossa di sabbia del Sahara – spiega...
Piove sabbia sulla città di Paternò.
Una strana sabbiolina rossa ha ricoperto auto, motorini, bici e balconi dei Paternesi e non solo. Di cosa si tratta? «È una nube rossa di sabbia del Sahara – spiega il meteorologo di 3bmeteo, Daniele Olivetti - arrivata in Italia a causa di correnti dall'Africa».
Le zone più interessate quelle centro meridionali con una stima di accumulo al suolo fino a 2 grammi di sabbia per metro quadrato sulla Sicilia, sono davvero tanti; 0.7 grammi sempre per metro quadrato sulle regioni centro meridionali e 0.3/0.5 grammi sulle regioni settentrionali. Le condizioni rientreranno nella normalità al Centro Nord nella giornata di sabato quando il pulviscolo in atmosfera tenderà a dissiparsi completamente entro sera ma resterà ancora in auge al Sud con una nuova intensificazione tra domenica e lunedì.
Purtroppo, il tempo è in peggioramento: in serata e per tutta la giornata di domani, sono previsti forti venti in tutta la regione Sicilia, c’è da dire che il fenomeno della sabbia del Sahara in Sicilia non è nuovo: spesso, soprattutto in questo periodo, è stata segnalata più volte, anche se ogni volta si rimane molto impressionati ad assistere a questo fenomeno.
ALLERTA DELL’AERONAUTICA MILITARE EMESSA GIORNO 21 APRILE 2022 ALLE ORE 12.00
PERSISTONO PRECIPITAZIONI INTENSE E ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE
DI ROVESCIO O TEMPORALE:
- PER LE PROSSIME 12 ORE SULLA SARDEGNA;
- PER LE PROSSIME 24 ORE SU EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E LAZIO;
I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FORTI RAFFICHE DI VENTO E FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA.
PERSISTONO INOLTRE, VENTI FORTI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE E POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE:
- DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI SULLA LIGURIA, PER LE PROSSIME 18 ORE;
- DAI QUADRANTI MERIDIONALI SU PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA E SICILIA, PER LE PROSSIME 30 ORE.
SI PREVEDONO VENTI FORTI DAI QUADRANTI MERIDIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE E POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE:
- PER LE PROSSIME 12 ORE SUL LAZIO;
- PER LE PROSSIME 30 ORE SULLA CAMPANIA.
DALLA SERATA DI OGGI GIOVEDI' 21 APRILE 2022 E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE E ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA CAMPANIA;
I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FORTI RAFFICHE DI VENTO E FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA.
DALLA SERATA DI OGGI, SI PREVEDONO INOLTRE, VENTI FORTI NORDORIENTALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE E POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE:
- PER LE SUCCESSIVE 6 ORE SULL'EMILIA-ROMAGNA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AREE COSTIERE;
- PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SUL VENETO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AREE COSTIERE.