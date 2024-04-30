LA PRO LOCO DI PATERNÒ PREMIATA PER IL SUO LUNGO IMPEGNO SUL TERRITORIO

Una giornata ricca di emozioni e traguardi quella trascorsa, Domenica 28 aprile 2024, protagonista la Pro Loco di Paternò che ha rappresentato il nostro territorio, all’Assemblea Regionale UNPLI Sicil...

Una giornata ricca di emozioni e traguardi quella trascorsa, Domenica 28 aprile 2024, protagonista la Pro Loco di Paternò che ha rappresentato il nostro territorio, all’Assemblea Regionale UNPLI Sicilia 2024 “Pro Loco- la Sicilia che accoglie”, presso il Centro Fieristico Le Ciminiere di Catania.

Presenti tutte le Pro Loco Siciliane, al fine di promuovere e valorizzare i prodotti tipici, la storia del nostro territorio, conoscere le nostre tradizioni, la cultura, il patrimonio artistico e gli eventi svolti durante il 2023.

Nel corso del Congresso è stata premiata la Pro Loco di Paternò, per l’impegno attivo e costante sul nostro territorio. A ritirare il premio la Presidente della Pro Loco, Salvina Sambataro, insieme al Sindaco Nino Naso e all’Assessore alla Cultura Giovambattista Caruso.

Il Sindaco sottolinea: “Un premio significativo che sottolinea, l’importanza della collaborazione e del fare rete tra Comune, Pro Loco, enti e tutte le associazioni