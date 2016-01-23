La promessa: il Castello tra i siti regionali che ospiteranno mostre e eventi

Sempre a margine della visita dell’assessore regionale. Ma perdonate la domanda: accadrà davvero?

95047.it Il Castello Normanno di Paternò tra i dieci siti regionali chiamati ad ospitare mostre ed eventi? Se non sarà l’ennesimo proclama di sorta, allora si potrà fare. E’ quanto è emerso nel corso della riunione che si è tenuta proprio all’interno del maniero paternese (presente c’erano anche alcuni rappresentanti della Sovrintendenza oltre ovviamente all’amministrazione comunale) con l’assessore regionale Anthony Barbagallo. Insomma, si tratterebbe di far rientrare Paternò in una sorta circuito turistico e culturale. Potrebbe essere una svolta: ma, visti i precedenti, meglio non creare illusioni. Attendiamo e vediamo. “Che è meglio”, direbbe qualcuno.

L’assessore regionale al Turismo poco prima era stato a visitare anche il Centro Multimediale a Palazzo delle Arti dove a fare gli onori di casa c’era la presidente della Pro Loco, Salvina Sambataro. Ancora prima, il sopralluogo alle Salinelle del quale vi abbiamo già parlato.

[Credits photo: Salvo Santangelo]