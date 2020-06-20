LA PROPOSTA DI “L’ALTERNATIVA PER PATERNO’”: UNA STATUA DI GIOVAN BATTISTA NICOLOSI AL CENTRO DEI QUATTRO CANTI

Intervenire in piazza Regina Margherita, la nota e nobile piazza Quattro Canti, è un atto necessario e improrogabile.Sia per una questione di decoro urbano e, ancora di più, per una questione di sicur...

Intervenire in piazza Regina Margherita, la nota e nobile piazza Quattro Canti, è un atto necessario e improrogabile.

Sia per una questione di decoro urbano e, ancora di più, per una questione di sicurezza e incolumità dei pedoni e degli automobilisti.

La “rotonda abbandonata a sé stessa” al centro della piazza è la fotografia dell'attuale momento di abbandono di tanti punti della nostra Paternò.

Il gruppo de “L’Alternativa per Paternò” ha voluto riprendere la bella e significativa idea lanciata nel 2010 dal Comitato “Giovan Battista Nicolosi”: ergere una statua al centro di piazza Regina Margherita per ridare lustro ad una figura tra le più importanti della nostra Storia e, al contempo, restituire dignità alla piazza.

La nostra città ha tante potenzialità, tra cui quella di avere artisti e storici pronti a sposare la causa.

Facciamo appello all'amministrazione comunale affinché ascolti e valuti la proposta. Per una volta, dimostri di non rimanere sorda.

Da parte nostra siamo immediatamente pronti a muoverci e a dare il nostro contributo.

Alleanza per Paternó

Diventerà Bellissima

Forza Italia

Muoviti Paternó

Ass. Agire

Comitato Civico "La Città"