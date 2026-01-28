La Protezione Civile avverte: allerta gialla a Catania per rischio meteo

La Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso di rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido fino alle 24 di giovedì 29 gennaio 2026. Per la città di Paternò è stata prevista allerta gialla, c...

La Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso di rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido fino alle 24 di giovedì 29 gennaio 2026. Per la città di Paternò è stata prevista allerta gialla, con fenomeni meteorologici potenzialmente pericolosi.

Dalla sera di oggi, mercoledì 28 gennaio, e per le successive 18-24 ore, sono previste precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sui settori settentrionali della città. I fenomeni saranno accompagnati da rovessci di forte intensità, forti raffiche di vento e attività elettrica locale.

Dalle prime ore di giovedì 29 gennaio e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti da forti a burrasca provenienti dai quadranti occidentali, con possibili mareggiate sulle coste esposte. La Protezione Civile invita la cittadinanza a prestare massima attenzione e a evitare spostamenti non necessari nelle aree a rischio.

Si raccomanda inoltre di monitorare costantemente gli aggiornamenti ufficiali della Protezione Civile Regionale e di seguire le indicazioni delle autorità locali per prevenire incidenti o danni legati alle condizioni meteorologiche avverse.

Allerta Meteo in diverse regioni per nevicate abbondanti e forti raffiche di vento e mareggiate, anche in considerazione dell’arrivo sull’Italia della Tempesta Kristin. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 28 gennaio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo: nuovo avviso dell’Aeronautica Militare