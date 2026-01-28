La Protezione Civile avverte: allerta gialla a Catania per rischio meteo
La Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso di rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido fino alle 24 di giovedì 29 gennaio 2026. Per la città di Paternò è stata prevista allerta gialla, con fenomeni meteorologici potenzialmente pericolosi.
Dalla sera di oggi, mercoledì 28 gennaio, e per le successive 18-24 ore, sono previste precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sui settori settentrionali della città. I fenomeni saranno accompagnati da rovessci di forte intensità, forti raffiche di vento e attività elettrica locale.
Dalle prime ore di giovedì 29 gennaio e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti da forti a burrasca provenienti dai quadranti occidentali, con possibili mareggiate sulle coste esposte. La Protezione Civile invita la cittadinanza a prestare massima attenzione e a evitare spostamenti non necessari nelle aree a rischio.
Si raccomanda inoltre di monitorare costantemente gli aggiornamenti ufficiali della Protezione Civile Regionale e di seguire le indicazioni delle autorità locali per prevenire incidenti o danni legati alle condizioni meteorologiche avverse.
Allerta Meteo in diverse regioni per nevicate abbondanti e forti raffiche di vento e mareggiate, anche in considerazione dell’arrivo sull’Italia della Tempesta Kristin. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 28 gennaio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.
Allerta Meteo: nuovo avviso dell’Aeronautica Militare
“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00/UTC del 28/01/26 Persistono:
- Fino alle prime ore di domani, giovedì 29 gennaio 2026, nevicate abbondanti sui rilievi di Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a quote superiori agli 800-1000 metri;
- Fino alla serata di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, vento forte dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte, lungo le aree appenniniche di Marche, Umbria, Abruzzo, Puglia e Calabria, nonché su Sardegna, Lazio, Molise, Campania e sui settori tirrenici della Basilicata; mareggiate lungo le coste esposte delle relative regioni tirreniche;
- Fino al mattino di domani, giovedì 29 gennaio 2026, stato del mare fino a molto agitato su Mar e Canale di Sardegna, in estensione dalle prime ore e fino al pomeriggio di domani 29 gennaio 2026 a basso Tirreno e Stretto di Sicilia.
In considerazione dell’arrivo della tempesta denominata Kristin, si prevedono:
- Dalla serata di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, e fino alla serata di domani, giovedì 29 gennaio 2026, venti forti dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca forte su Sardegna e Sicilia;
- Dalla mattina di domani, giovedì 29 gennaio 2026, e fino a termine giornata, venti forti occidentali sulla Calabria con raffiche di burrasca forte, in rapida intensificazione fino a tempesta sulle relative aree appenniniche. Forti mareggiate lungo tutte le coste esposte.
Si prevede infine:
- Dalla tarda mattinata di domani, giovedì 29 gennaio 2026, e fino a termine giornata, stato del mare fino a molto agitato sullo Ionio meridionale“.