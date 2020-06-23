Il meteo Sicilia prevede un improvviso sbalzo di instabilità sul versante Orientale dell’Isola. La Protezione Civile ha infatti diramato per la giornata di domani, mercoledì 24 giugno 2020, un livello...

Il meteo Sicilia prevede un improvviso sbalzo di instabilità sul versante Orientale dell’Isola. La Protezione Civile ha infatti diramato per la giornata di domani, mercoledì 24 giugno 2020, un livello di preallerta gialla su parte dell’Isola. In particolare, si tratta di criticità gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico sui seguenti versanti: Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico e Bacino del Fiume Simeto.

METEO: LA PROTEZIONE CIVILE DIRAMA L’ALLERTA GIALLA PER LA GIORNATA DI DOMANI

Dopo una mattina soleggiata, il peggioramento delle condizioni meteo Sicilia porterà maltempo nel pomeriggio, specie sulle aree montuose interne e sull’Etna. Le piogge si attenueranno quindi nel corso della serata, lasciando spazio a una sera nuvolosa ma con precipitazioni a carattere isolato.

Nonostante il maltempo, le temperature rimarranno pressoché stazionarie e i venti si manterranno deboli. La pioggia, tuttavia, avrà carattere solo momentaneo e sulla Sicilia il meteo continuerà a segnare sole e temperature alte anche per i giorni successivi.

Condizioni: al mattino avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio nubi in aumento sulle aree interne, specie centro-orientali con possibili temporali su ennese, area etnea e Iblei. Migliora in serata.

Temperature: in lieve aumento; clima gradevole con caldo a tratti moderato.

Venti: soffieranno deboli dai quadranti meridionali.

Mari: poco mossi.