LA QUESTIONE DEL CIMITERO QUESTA MATTINA SU RAI3 A "MI MANDA RAITRE"- IL VIDEO

Ribalta nazionale per la questione del cimitero di Paternò e delle tombe pagate e non ancora consegnate, se ne occupato questa mattina la trasmissione "MI MANDA RAITRE", il programma che dà voce a chi ha subito un torto o è vittima di disservizi e ingiustizie, condotta da Federico Ruffo.

Nel corso della puntata odierna è stato intervistato il Sindaco Nino Naso mentre in studio è stato ospito il vicesindaco Ignazio Mannino.