LA QUESTIONE DEL CIMITERO QUESTA MATTINA SU RAI3 A "MI MANDA RAITRE"- IL VIDEO

Ribalta nazionale per la questione del cimitero di Paternò e delle tombe pagate e non ancora consegnate, se ne occupato  questa mattina la trasmissione "MI MANDA RAITRE",  il programma che dà voce a...

A cura di Redazione Redazione
30 ottobre 2021 14:18
News
Nel corso della puntata odierna è stato intervistato il  Sindaco Nino Naso mentre in studio è stato ospito il vicesindaco Ignazio Mannino.

