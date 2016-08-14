La Regione si “degna” di far sapere ai Comuni a quanto ammontano i trasferimenti

Il Decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale regionale

95047.it Il Decreto è stato pubblicato da appena 48 ore. E finalmente i Comuni dell’isola conoscono quello che è l’ammontare dei trasferimenti che giungono dalla Regione e che potranno essere iscritti in Bilancio. Gli stessi municipi hanno avuto gravi difficoltà nel non potere chiudere, nelle cifre e nei numeri, i loro strumenti finanziari. Nel caso di Paternò, la questione è ancora più strutturale per via di questioni apertissime (vedi la vicenda dei doposcuolisti, ma non solo): ma, perlomeno, adesso si sa quanto la Regione trasferirà nelle casse del Comune paternese. Circa 1 milione e 700 mila euro per il 2016.

Questione Bilancio che resta in alto mare. Dopo la bocciatura della riproposizione dell’aumento dell’addizionale Irpef, dal Comune non è ancora giunto alcun segnale circa il come si intende procedere per la chiusura del Preventivo.