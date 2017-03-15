La replica degli avvocati dell'Happy Wok Golden

Riceviamo e pubblichiamo:Quale difensore e nell'interesse dell'azienda "Happy Wok Golden S. r. l.", sita in Catania, via Ruggero di Lauria n° 85/A, con riferimento agli articoli da Voi pubblicati ed a...

Quale difensore e nell'interesse dell'azienda "Happy Wok Golden S. r. l.", sita in Catania, via Ruggero di Lauria n° 85/A, con riferimento agli articoli da Voi pubblicati ed alle notizie da Voi mandate in onda nei giorni 12 e 13 marzo u. s. in merito al controllo effettuato da personale dell'ASP di Catania sulla mia assistita, puntualizzo quanto segue chiedendone adeguato riscontro sulle Vostre testate giornalistiche .

Premetto, anzitutto, che a seguito del suddetto controllo, non è stato preso alcun provvedimento restrittivo a carico del locale che è, infatti, rimasto regolarmente aperto al pubblico; tale obiettiva corcostanza depone, inequivocabilmente, sulla venialità delle violazioni riscontrate.

Venendo al contenuto specifico della verifica della quale avete dato notizia e che sarà, comunque, oggetto di contestazione presso le sedi opportune, Vi informo che le presunte irregolarità penali ed amministrative riscontrate dagli accertatori hanno riguardato le seguenti circostanze: