LA REPLICA DEL SINDACO AI CONSIGLIERI COMUNALI LO PRESTI E DISTEFANO

Naso: “In un momento di grande emergenza evitiamo lo sciacallaggio politico”

In un momento di grande emergenza spiace leggere le proposte strumentali dei consiglieri Giuseppe Lo Presti e Anthony Distefano, che invitano questa Amministrazione a prendere dei provvedimenti a favore dei nostri commercianti, in questi giorni in evidente difficoltà, suggerendo il mancato pagamento dei tributi locali come l’acqua e la spazzatura.

Il mancato pagamento di questi tributi comporterebbe da parte dell’Amministrazione la necessità di coprire le somme mancanti con un ulteriore aggravio che ricadrebbe comunque sulle tasche dei cittadini. Comprendo il loro ruolo di opposizione, ma il buon senso ci invita a restare con i piedi per terra. Le nostre attività commerciali necessitano di interventi che nulla hanno a che vedere con i poteri attribuiti a un’Amministrazione Comunale, lo dovrebbero sapere, non fosse altro per il ruolo che ricoprono, i due consiglieri.

Il Governo Nazionale sta già lavorando in tal senso, sarebbe più opportuno che i due consiglieri informassero il Governo Regionale, visto che rappresentano localmente il partito del Presidente della Regione.

Personalmente, per il ruolo che mi compete, insieme ad altri colleghi sindaci stiamo spingendo affinchè il Governo centrale sgravi le nostre aziende, i nostri commercianti, con i quali giornalmente mi confronto, di quegli oneri (tasse, mutui, contributi per il personale) che incidono fortemente nelle loro attività, al momento quasi ferme, e pare che a giorni dovrebbero arrivare delle risposte positive. In caso contrario sarà nostra cura insistere per tutelare gli interessi dei nostri concittadini, così come abbiamo sempre fatto.

Invito, con grande senso di responsabilità, i due consiglieri a collaborare e appoggiare questa nostra azione vera, efficace e seria a favore dei nostri commercianti, imprenditori e di tutti gli operatori economici.

"L’attuale momento di emergenza ci chiede buonsenso e responsabilità. Ciò vale anche per le istituzioni politiche che hanno il dovere di non ignorare il grido d’allarme di queste ore da parte di imprenditori, esercenti e fasce più deboli di cittadini. Per questo, chiediamo al sindaco di Paternò di intervenire con urgenza, valutando la proposta di sospendere momentaneamente l’iscrizione al ruolo dei tributi locali a carico di coloro i quali hanno una attività commerciale, assieme al possibile rinvio del pagamento delle bollette dei rifiuti e dell’acquedotto, fatte salvo quelle che rischiano eventuale prescrizione.

Occorre dare un segnale tangibile, forte e determinato.

Occorre che ognuno faccia la propria parte anche sul fronte economico con un mercato che è al collasso".

intervento dei consiglieri comunali di #diventeràbellissima Paternò, Anthony Distefano e Giuseppe Lo Presti: