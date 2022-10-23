LA REVISIONE DELL'AUTO (UNA GUIDA COMPLETA E TUTTO QUELLO CHE SI DEVE SAPERE)

Pronti per la revisione della vostra auto? Prima di presentarsi presso il Centro Revisione, specialmente nel caso di veicoli che hanno già percorso parecchi chilometri, è sempre consigliabile effettua...

Pronti per la revisione della vostra auto? Prima di presentarsi presso il Centro Revisione, specialmente nel caso di veicoli che hanno già percorso parecchi chilometri, è sempre consigliabile effettuare un controllo preventivo dell’autovettura presso la propria officina di fiducia, anche se alcuni controlli possono essere eseguiti dall'automobilista stesso.

Ricordiamo che le autovetture devono essere sottoposte a revisione entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni.

La sanzione amministrativa per chi circola con un mezzo non in regola con la revisione va da 169 a 679 euro. Il costo della revisione è di euro 79,00.

E allora cosa controllare preventivamente? Di seguito vi elenco 10 utili consigli per prepararsi al meglio alla revisione.

1) Prestare particolare attenzione all'integrità ed alla leggibilità della carta di

circolazione.

2) Assicurarsi che il n° di telaio sia leggibile e che corrisponda a quello riportato sulla

carta di circolazione.

3) Verificare l’integrità delle targhe.

4) Controllare il funzionamento delle luci e delle relative spie: i sistemi di illuminazione

e di segnalazione, devono essere omologati e perfettamente funzionanti.

5) Controllare lo stato delle cinture di sicurezza dell'auto.

6) Gli pneumatici devono essere conformi a quelli riportati sulla carta di circolazione,

avere un battistrada residuo di 1,6 mm ed avere marca e modello identici sullo stesso

asse.

7) I segnalatori acustici, devono essere di tipo omologato e perfettamente funzionanti.

8) Prestare particolare attenzione all'integrità dei dispositivi frenatura e di sterzo.

9) Controllare il sistema di scarico e le relative emissioni.

10) Assicurarsi che la visibilità sia ottimale (vetri, specchietti, lavavetri, etc.).

Ing. Antonino Borzì

(Amministratore della Eurorevisioni s.r.l., Tecnico Ricostruttore della dinamica degli

incidenti stradali e Consulente tecnico Forense)