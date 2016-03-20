“La rivalsa delle donne”: il flash-mob a piazza Umberto

L’appuntamento è stato celebrato ieri, inserito nel cartellone degli “Eventi di Marzo”

95047.it La rivalsa delle donne. È stato questo il tema centrale che ha visto ieri l’associazione Arte danza di Laura e Mirella Rapisarda impegnata nell’incontro “Donna danza” inserito nel cartellone degli “Eventi di marzo” allestiti dall’amministrazione comunale in sinergia con la presidenza del consiglio. Un evento che ha preso il via già dal pomeriggio con un flash-mob “in rosa” che ha visto come palcoscenico piazza Umberto.

Le Artiste della scuola di danza paternese, grandi e piccole, insieme alle loro mamme hanno danzato nello slargo di fronte alla sede di rappresentanza del comune per dire no alla violenza sulle donne tanto fisica quanto psicologica.