“La rivalsa delle donne”: il flash-mob a piazza Umberto
L’appuntamento è stato celebrato ieri, inserito nel cartellone degli “Eventi di Marzo”
95047.it La rivalsa delle donne. È stato questo il tema centrale che ha visto ieri l’associazione Arte danza di Laura e Mirella Rapisarda impegnata nell’incontro “Donna danza” inserito nel cartellone degli “Eventi di marzo” allestiti dall’amministrazione comunale in sinergia con la presidenza del consiglio. Un evento che ha preso il via già dal pomeriggio con un flash-mob “in rosa” che ha visto come palcoscenico piazza Umberto.
Le Artiste della scuola di danza paternese, grandi e piccole, insieme alle loro mamme hanno danzato nello slargo di fronte alla sede di rappresentanza del comune per dire no alla violenza sulle donne tanto fisica quanto psicologica.
Presenti tra gli intervenuti l’autrice del libro “Scivolata su una buccia di banana” Loredana Mazzone, l’attrice paternese Barbara Cracchiolo che ha recitato un monologo tratto dalla lettera della vedova di Vito Schifani, sul palco anche l’assessore alla cultura nella sua veste di legale Valentina Campisano, la ginecologa e senologa Mirella Pannitteri, il presidente dell’associazione antiviolenza Thamaia Loredana Piazza, le poetesse Erica Donzella e Antonella Paparo e la cantante Giulia Pappalardo.
A far da cornice le coreografia degli artisti dell’associazione che hanno reso magica ed elegante la serata che ha acceso i riflettori sul variegato mondo della donna: donna figlia, donna madre e puntato l’attenzione proprio sul binomio “donna… danza” poiché, così come le altre attività dell’arte, la danza vuole essere simbolo di rinascita della donna.
Presenti tra gli altri il sindaco Mauro Mangano e il presidente del consiglio Laura Bottino.