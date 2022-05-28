LA RUSSIA TESTA IL MISSILE IPERSONICO ZIRCON VICINO FINLANDIA E SVEZIA: “È INARRESTABILE”

L’esercito russo ha annunciato di aver effettuato con successo un nuovo lancio di prova del missile da crociera ipersonico Zircon, mentre Mosca intensifica la sua offensiva in Ucraina.Il missile Zirco...

L’esercito russo ha annunciato di aver effettuato con successo un nuovo lancio di prova del missile da crociera ipersonico Zircon, mentre Mosca intensifica la sua offensiva in Ucraina.

Il missile Zircon è stato lanciato dalla fregata Admiral Gorchkov nel Mare di Barents contro un bersaglio nelle acque artiche del Mar Bianco, ha affermato il ministero della Difesa russo in una nota. L’obiettivo, situato a mille chilometri di distanza, “è stato preso di mira con successo”, ha indicato la stessa fonte. Il lancio è stato effettuato nell’ambito dei “processi sulle nuove armi della Russia”, ha aggiunto la dichiarazione.

Il primo lancio ufficiale di uno Zircon risale all’ottobre 2020 e all’epoca il presidente Vladimir Putin parlò di un “grande avvenimento”. Da allora sono stati effettuati altri test, in particolare dalla fregata dell’ammiraglio Gorchkov e da un sottomarino. Con una portata massima di circa 1.000 chilometri, deve equipaggiare le navi di superficie e i sottomarini della flotta russa.

La Russia, che ha lanciato un’offensiva in Ucraina il 24 febbraio, ha annunciato a marzo di aver utilizzato i missili ipersonici “Kinjal”, una risorsa di combattimento che sembrava essere la prima, con Mosca che non aveva finora mai segnalato l’uso di questo tipo di arma, tranne che per test.

I missili balistici ipersonici “Kinjal” e i missili da crociera “Zircon” appartengono a una famiglia di nuove armi sviluppate dalla Russia e che Vladimir Putin descrive come “invincibili”.