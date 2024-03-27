LA SABBIA DEL SAHARA RICOPRE ED OSCURA I CIELI DEL NOSTRO COMPRENSORIO

Una straordinaria e insolita scena si è manifestata oggi nel nostro comprensorio di Paternò e non solo, dove una pioggia di sabbia rossa proveniente direttamente dal Sahara ha ricoperto auto, motorini...

Secondo le spiegazioni del meteorologo di 3bmeteo, questa strana sabbiolina è il risultato di una nube rossa di sabbia del Sahara che ha raggiunto la nostra regione, offuscando il cielo con tonalità giallastre e rossastre, creando un'atmosfera surreale e fuori dal comune.

Data la presenza di questa sabbia nell'aria, è stato consigliato ai residenti di rinviare eventuali attività di pulizia o lavaggio delle automobili, specialmente considerando che sono previste precipitazioni nelle prossime ore, che potrebbero causare una maggiore adesione della sabbia alle superfici.

La giornata di oggi, 27 marzo, sarà caratterizzata dalla formazione di un ciclone sul bacino mediterraneo, che attirerà correnti calde dai quadranti meridionali direttamente dal deserto del Sahara. Questo processo porterà alla convogliamento di grandi quantità di sabbia che rimarranno in sospensione nelle quote più alte dell'atmosfera e si depositeranno anche sulla nostra Penisola.

Oggi e domani saranno i momenti di maggiore intensità di questo fenomeno, con i cieli che si presenteranno carichi di sabbia, assumendo un colore giallognolo che potrebbe virare al rosso durante il tramonto o l'alba, creando scenari suggestivi ma allo stesso tempo disturbanti.

La sabbia, grazie alla combinazione con le precipitazioni previste, ricadrà al suolo, sporcando le superfici e rendendo necessaria una pulizia accurata dopo il passaggio di questo evento eccezionale.