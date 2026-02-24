La scuola “Guglielmo Marconi” in visita alla Cooperativa “Il Girasole”: alla scoperta della filiera degli agrumi

Una giornata all’insegna della scoperta, della formazione e del legame con il territorio quella che ha visto protagonisti gli studenti della scuola Guglielmo Marconi, in visita presso la Cooperativa Il Girasole, realtà impegnata nella produzione e lavorazione di agrumi e ortofrutta.

Accolti dal responsabile e dallo staff della cooperativa, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino tutte le fasi della lavorazione delle arance: dalla selezione del prodotto appena raccolto, alla calibratura, fino al confezionamento finale. Un percorso che ha permesso agli studenti di comprendere l’importanza della qualità, della tracciabilità e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Durante la visita è stato illustrato anche il valore della filiera corta e il ruolo fondamentale che le cooperative svolgono nel sostenere i produttori locali e valorizzare le eccellenze del territorio. Particolare interesse ha suscitato il processo di controllo qualità, che garantisce al consumatore un prodotto fresco, sicuro e genuino.

«Aprire le porte della nostra cooperativa alle scuole significa investire nel futuro – ha dichiarato il responsabile della Cooperativa Il Girasole Marco Tripoli; È importante che i giovani conoscano il lavoro che c’è dietro un prodotto che arriva ogni giorno sulle nostre tavole e comprendano il valore dell’agricoltura e della collaborazione.»

L’incontro si è concluso con un momento di confronto e con grande entusiasmo da parte degli studenti, che hanno potuto toccare con mano la realtà produttiva del territorio, vivendo un’esperienza concreta e formativa.

La Cooperativa Il Girasole continua così il proprio impegno non solo nella produzione e lavorazione di agrumi e ortofrutta, ma anche nella promozione della cultura agricola e nella collaborazione con le istituzioni scolastiche.