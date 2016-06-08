LA SCUOLA ITKA VINCE I NAZIONALI WTKA 2016

La scuola paternese ha disputato a Rimini nelle date 3, 4 e 5 giugno le gare decisive al conferimento del titolo nazionale 2016 agli atleti vincitori. In tali incontri, svoltisi alla Rimini Wellness p...

La scuola paternese ha disputato a Rimini nelle date 3, 4 e 5 giugno le gare decisive al conferimento del titolo nazionale 2016 agli atleti vincitori. In tali incontri, svoltisi alla Rimini Wellness presso la Fiera di Rimini, gli atleti sono stati chiamati ad affrontare l’ultima tappa dei combattimenti valevoli a decretare i campioni italiani 2016 nella categoria kick boxing e lotta. Seguiti dai Maestri Marco Borzì e Marco Rizzo, i ragazzi hanno mostrato sin da subito supremazia sugli avversari, raggiungendo a pieno titolo i gradini più alti del podio. In dettaglio:

Specialità Kick Boxing

Gabriele Cozzetto - primo classificato, categoria juniores -74 kg, ORO

Pierangelo Bonaventura - terzo classificato, categoria juniores -79kg, BRONZO

Specialità Lotta (Kung Fu - Tui Shou)

Gabriele Cozzetto - primo classificato, categoria juniores, ORO

Pierangelo Bonaventura - primo classificato, categoria seniores, ORO

Francesca Santoro e Federica Tumminello, nonostante gli ottimi traguardi raggiunti nei precedenti gironi, causa infortuni non hanno potuto proseguire le gare.