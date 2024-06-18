LA SEGNALAZIONE URGENTE DEI NOSTRI LETTORI: TOMBINO PERICOLOSO IN VIA VITTORIO EMANUELE, SEGNALETICA IMPROVVISATA CREA RISCHI
La nostra redazione ha appena ricevuto una segnalazione urgente da parte di un lettore riguardante una situazione di pericolo sulla strada.
Un nostro lettore ci ha informato di un tombino situato al centro della carreggiata al Corso Italia, da cui è stata rimossa la segnaletica.
I ferri del tombino sporgono pericolosamente, creando un serio rischio per gli automobilisti
Il lettore ha prontamente segnalato la pericolosa situazione ai Carabinieri.
Invitiamo tutti a prestare la massima attenzione a transitare in quel tratto di strada fino a quando il pericolo non sarà stato rimosso.