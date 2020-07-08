La segnalazione di un lettore: "Spazzatura abbandonata continuamente in zona San Marco"Scrive il nostro lettore: "Segnalo questa situazione di degrado assoluto che va avanti da mesi a pochi passi dal...

Scrive il nostro lettore: "Segnalo questa situazione di degrado assoluto che va avanti da mesi a pochi passi dal centro storico, questa e una foto scattata ieri, tutti i giorni ci sono sacchi di ogni tipo e genere di spazzatura sacchi neri,chiari e tutta spazzatura di ogni genere. Chiedo a chi di dovere di risolvere questa situazione di inciviltà da parte di qualche maleducato

SEGNALAZIONE FIRMATA