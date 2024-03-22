LA SEGNALAZIONE DI UN NOSTRO LETTORE: "SETTE ANNI DI ATTESA PER RIALZARE LA LAPIDE DI MIA MADRE"

Riceviamo e pubblichiamo la seguente segnalazione:Vi invio due foto del cimitero monumentale, colpito dal crollo nell'ottobre del 2017. A tutt'oggi, i nostri defunti non possono ricevere alcun fiore....

Vi invio due foto del cimitero monumentale, colpito dal crollo nell'ottobre del 2017. A tutt'oggi, i nostri defunti non possono ricevere alcun fiore. Sono passati sette anni, e sarei felice di poter vedere un servizio in merito affinché l'amministrazione dia una risposta.

Nella seconda foto, si nota con tristezza la tomba di mia madre, da sette anni a terra, ma fortunatamente non vandalizzata.

Chiedo che sia dato spazio a questa triste realtà affinché l'amministrazione prenda atto della situazione e dia risposte concrete alla nostra comunità. Ogni defunto merita rispetto e dignità, e non possiamo permettere che il tempo cancelli la loro memoria.

Rivolgo un appello accorato affinché si intervenga tempestivamente per ripristinare la dignità del nostro Cimitero Monumentale e consentire ai nostri cari di riposare in pace.

Grazie per l'attenzione e per l'impegno nel risolvere questa delicata questione.