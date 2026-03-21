ULTIM'ORA FLASH. Forte 4.6 – Paura in Sicilia: doppio terremoto tra Eolie e Messinese, gente svegliata nel cuore della notte

Due forti scosse di terremoto sono state registrate nella notte nel Tirreno Meridionale, al largo della provincia di Messina, nella zona delle Isole Eolie.

Secondo i dati rilevati, la prima scossa si è verificata alle ore 02:46 con una magnitudo di 4.6 e una profondità di circa 29 chilometri. A distanza di pochi minuti, alle 02:49, una seconda scossa di magnitudo 4.3 ha interessato la stessa area, a una profondità di circa 11 chilometri.

L’epicentro è stato localizzato in mare, tra le Isole Eolie e la costa messinese, in una zona caratterizzata da frequente attività sismica.

Le scosse sono state avvertite chiaramente dalla popolazione in diverse aree della provincia di Messina, ma segnalazioni sono arrivate anche dal Catanese, dove alcuni residenti hanno percepito distintamente il movimento, soprattutto nei piani più alti delle abitazioni.

Dopo le due scosse principali, i sismografi hanno registrato anche altri eventi di minore intensità, tra cui scosse di magnitudo 3.0 e 2.7.

Al momento non si registrano danni a persone o cose, ma la situazione è costantemente monitorata dalle autorità competenti.