Passaggio di un bombardiere sopra la Sicilia: volo tracciato nel Mediterraneo

Un bombardiere strategico americano B-52H Stratofortress è stato avvistato nelle ultime ore nei cieli del Mediterraneo, con passaggio anche in prossimità della Sicilia.

La segnalazione arriva da piattaforme di tracciamento dei voli, dove il velivolo dell’US Air Force è stato rilevato a circa 25.000 piedi di quota e a una velocità superiore ai 480 nodi. Un movimento che ha attirato attenzione per il tipo di aereo impiegato.

Il volo si inserisce in un contesto internazionale delicato, segnato dalle tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran. Negli ultimi giorni si è registrato un aumento delle attività militari nell’area mediterranea, generalmente legate a operazioni di monitoraggio e deterrenza.

Al momento non risultano conferme ufficiali che colleghino il passaggio del bombardiere a operazioni militari imminenti. I B-52 vengono infatti utilizzati anche per esercitazioni e trasferimenti tra basi.

La Sicilia, per la sua posizione strategica, resta un punto centrale nelle rotte militari del Mediterraneo. La situazione è sotto osservazione, senza criticità segnalate.