Per la serie “Abbiamo scherzato”: la Variante rinviata a data da destinarsi

La controversia sull’area che si trova tra viale dei Platani e corso del Popolo ieri era arrivata in consiglio. “Prima è meglio riqualificare la zona”, è stato detto di colpo. Ma potrebbe essere solo una strategia per racimolare consensi sulla questione

95047.it Ci sarebbe da ridere, se non ci fosse da piangere. L’assise comunale, ieri sera, ha affrontato il punto concernente l’area a cavallo tra viale dei Platani e corso del Popolo: ovvero, così come l’abbiamo ribattezzata, la Variante della discordia. Quella dove dovrebbero sorgere, secondo un indirizzo votato in giunta, un’area attrezzata assieme ad un parcheggio e ad un distributore di metano. Ebbene, dopo settimane roventi alla fine la montagna ha partorito il topolino: vicenda rinviata a data da destinarsi.

La motivazione ufficiale risiede nel fatto che, spunta fuori solo oggi, prima è forse meglio riqualificare tutta l’area Peep e dopo vedere. Ma c’è anche un altro “però”: ed è quello legato al fatto - anche questa spunta adesso perchè pare lo si sia saputo solo dieci giorni fa - che proprio in coincidenza di quella zona dovrebbe sorgere una stazione della Fce. Che sia solo il pretesto di prendere tempo per “scovare” eventuali consensi che possano portare al via libera della Variante, al momento resta solo una illazione. Per carità. Alla fine, rinvio votato da 11 consiglieri a favore contro 7.

Intanto, ieri la minoranza in consiglio non ha risparmiato critiche feroci a tutta la vicenda. Minoranza che, in avvio, è riuscita a far passare un atto di indirizzo relativo alla esternalizzazione dei serivzi cimiteriali.