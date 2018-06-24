LA SETTIMANA INIZIA COL MALTEMPO: ALLERTA PER TEMPORALI
A cura di Redazione
24 giugno 2018 16:01
La settimana inizierà all'insegna del maltempo.
La Protezione Civile ha diramato per domani, lunedì 25 giugno, un'allerta "gialla"“ il bollettino che annuncia il livello di allerta gialla sulla Sicilia centro Orientale.
Questo il messaggio della Protezione Civile: “Dalla serata di oggi, domenica 24 giugno, e per le successive 24-30 ore, si prevedono precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.
