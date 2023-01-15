LA SICILIA È LA REGIONE CHE HA FATTO REGISTRARE PIÙ TERREMOTI DI MAGNITUDO PARI O SUPERIORE A 2.0 NEL 2022 , IN CALABRIA LA SCOSSA PIÙ FORTE

E' stato registrato in Calabria il terremoto più forte in terraferma in Italia del 2022 e si è trattato di un evento di magnitudo 4.3 è stato registrato sulla costa ionica in provincia di Catanzaro il...

E' stato registrato in Calabria il terremoto più forte in terraferma in Italia del 2022 e si è trattato di un evento di magnitudo 4.3 è stato registrato sulla costa ionica in provincia di Catanzaro il 13 ottobre 2022 alle 00:44 (ora italiana).

E' il quadro che emerge dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che oggi ha diffuso i dati sui terremoti in Italia e nelle aree limitrofe. L'Ingv rileva che la Sicilia, invece, è la regione che ha fatto registrare più terremoti di magnitudo pari o superiore a 2.0. Nell’isola si sono avuti 184 eventi con questa magnitudo.

Se si contano anche terremoti molto piccoli di 2.0, il primato sarebbe condizionato dalla densità della rete sismica - più fitta in alcune zone d’Italia - e "vincerebbero" Marche e Umbria, aggiunge l'Istituto sottolineando che la regione con meno terremoti è stata la Sardegna, come sempre.

Sempre lo scorso anno l'Ingv ha rilevato 2207 terremoti di magnitudo pari o superiore a 2.0; 258 terremoti di magnitudo compresa tra 3.0 e 3.9; 27 terremoti di magnitudo compresa tra 4.0 e 4.9, 11 dei quali localizzati nei Paesi limitrofi all'Italia (Bosnia-Herzegovina, Albania, Grecia, Malta, Germania), alcuni nei mari circostanti la penisola (Adriatico, Tirreno) e soltanto 4 in terraferma italiana: uno con epicentro in provincia di Agrigento (Mw 4.1), uno in provincia di Catanzaro (Mw 4.3), uno in provincia di Reggio Emilia (Mw 4.3) e uno in provincia di Genova (Mw 4.0).

Infine lo scorso anno sono stati 6 gli eventi di magnitudo superiore o uguale a 5.0, tre dei quali avvenuti al di fuori del territorio italiano (Algeria e Bosnia), uno molto profondo nel Golfo di Policastro, e i due eventi principali della sequenza sismica Mar Adriatico al largo della Costa Marchigiana Pesarese. Il primo di magnitudo Mw 5.5, avvenuto alle 7:07 del 9 novembre, è stato l'evento più forte registrato in Italia nel 2022.