La Sicilia? E' a metà classifica come indice di trasmissione del virus (Rt pari a 0,54) e figura tra le regioni a basso rischio. E' la sintesi del primo monitoraggio della fase 2 di ministero della Salute e Istituto superiore di sanità, che servirà a Conte per dare o meno il via libera alle riaperture nelle varie regioni.

La Sicilia figura tra le 10 regioni in cui il livello di rischio è pari a 2, vale a dire in cui si rileva una "bassa probabilità di aumento di trasmissione e un basso impatto sui servizi assistenziali" e che hanno una "incidenza settimanale bassa e intermedia-bassa".

Nell'Isola, infatti, si registra un'incidenza settimanale di casi bassa, un trend in discesa e l'indice di contagio pari a 0,54.

Qui secondo il Report il lockdown ha impedito il diffondersi dell'infezione.

Altre 8 hanno un'incidenza alta e intermedia-alta, "con una situazione complessa ma controllata". Le tre osservate speciali, con rischio "moderato", sono Molise, Umbria e Lombardia

L'indice Rt per Regione

LA SICILIA È TRA LE REGIONI CON “BASSA PROBABILITÀ DI AUMENTO DI TRASMISSIONE DEL COVID 19”