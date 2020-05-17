95047

LA SICILIA È TRA LE REGIONI CON “BASSA PROBABILITÀ DI AUMENTO DI TRASMISSIONE DEL COVID 19”

La Sicilia? E' a metà classifica come indice di trasmissione del virus (Rt pari a 0,54) e figura tra le regioni a basso rischio. E' la sintesi del primo monitoraggio della fase 2 di ministero della Sa...

A cura di Redazione Redazione
17 maggio 2020 15:24
La Sicilia? E' a metà classifica come indice di trasmissione del virus (Rt pari a 0,54) e figura tra le regioni a basso rischio. E' la sintesi del primo monitoraggio della fase 2 di ministero della Salute e Istituto superiore di sanità, che servirà a Conte per dare o meno il via libera alle riaperture nelle varie regioni.

La Sicilia figura tra le 10 regioni in cui il livello di rischio è pari a 2, vale a dire in cui si rileva una "bassa probabilità di aumento di trasmissione e un basso impatto sui servizi assistenziali" e che hanno una "incidenza settimanale bassa e intermedia-bassa".

Nell'Isola, infatti, si registra un'incidenza settimanale di casi bassa, un trend in discesa e l'indice di contagio pari a 0,54.
Qui secondo il Report il lockdown ha impedito il diffondersi dell'infezione.

Altre 8 hanno un'incidenza alta e intermedia-alta, "con una situazione complessa ma controllata". Le tre osservate speciali, con rischio "moderato", sono Molise, Umbria e Lombardia

L'indice Rt per Regione

  • Abruzzo: 0.45
  • Basilicata 0.27
  • Calabria 0.34
  • Campania 0.58
  • Emilia-Romagna 0.6
  • Friuli-Venezia Giulia 0.86
  • Lazio 0.74
  • Liguria 0.48
  • Lombardia 0.62
  • Marche 0.55
  • Molise 0.34
  • Piemonte 0.58
  • Bolzano 0.56
  • Trento 0.75
  • Puglia 0.72
  • Sardegna 0.24
  • Sicilia 0.54
  • Toscana 0.39
  • Umbria 1.23
  • Valle d'Aosta 0.38
  • Veneto 0.41

